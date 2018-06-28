Йерри Мина: "Хочу поблагодарить Бога за победу над Сенегалом"

Автор победного мяча, защитник сборной Колумбии Йерри Мина отметил, что в матче чемпионата мира против Сенегала (1:0) команде удалось преодолеть все трудности и оформить путевку в 1/8 финала турнира.

- Хочу, прежде всего, поблагодарить Бога за эту победу, - цитирует "Р-Спорт" слова Мины. - План тренера сработал. Жаль, что Хамесу (Родригесу, который был заменен в первом тайме. – Прим. "СЭ") пришлось уйти с поля, он так хорошо играет и всегда радует нас своей игрой. Но нам удалось преодолеть все трудности и победить. Возможный пенальти и фол Санчеса (в первом тайме матча, когда судья отменил назначенный пенальти после совета видеоассистентов. – Прим. "СЭ")? Я убежден, что игрок моей команды старался сыграть в мяч. Мы все всегда так делаем.

Напомним, перед этой встречей колумбийцы занимали третье место, но благодаря победе смогли пройти в плей-офф.

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