Яя Туре составил символическую сборную чемпионата мира-2018

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре в интервью France Football назвал символическую сборную чемпионата мира-2018. В команду он включил четырех игроков премьер-лиги. Кроме того, он не выбрал бразильца Неймара.

Полностью символическая сборная ЧМ-2018 по версии Яя Туре выглядит следующим образом: Давид Де Хеа (Испания), Кайл Уокер (Англия), Рафаэль Варан (Франция), Серхио Рамос (Испания), Бенжамен Менди (Франция), Лука Модрич (Хорватия), Каземиру (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Кильян Мбаппе (Франция), Серхио Агуэро (Аргентина).

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