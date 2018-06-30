Яркий старт сборной России - в десятке сюрпризов группового турнира ЧМ-2018 по версии WatchMojo

Популярный портал WatchMojo опубликовал свою версию десятки сюрпризов группового турнира чемпионата мира-2018. Десятое место в рейтинге заняло выступление сборной России в стартовых двух турах. Подопечные Станислава Черчесова сперва разгромили Саудовскую Аравию (5:0), затем одолели Египет (3:1) и досрочно вышли в 1/8 финала.

"Россия занимала 70-е место в рейтинге ФИФА перед стартом турнира, и было непросто представить, как она выйдет из группы, несмотря на то, что является хозяйкой турнира. Они ответили своим критикам, начав с победы 5:0 над Саудовской Аравией и продолжив победой над Египтом 3:1. Хоть в третьем туре они уступили Уругваю 0:3 и встретятся с Испанией, одно ясно: никогда не надо недооценивать хозяев турнира", - говорится в комментарии к успеху сборной России.

Первое место рейтинга ожидаемо занял вылет действующего чемпиона мира сборной Германии.

Полностью рейтинг сюрпризов выглядит следующим образом:

1. Позорная кампания сборной Германии

2. Влияние ВАР

3. Харри Кейн возглавил гонку бомбардиров

4. Лионель Месси не реализовал пенальти

5. Ранний вылет Египта

6. Никакой сказки для сборной Исландии на этот раз

7. Ничья Бразилии со Швейцарией

8. Ранний вылет сборной Польши

9. Победа Швеции в группе F

10. Яркий старт сборной России

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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