Японский ответ Черчесову и Дзюбе от Хонды и Окадзаки

Полузащитники сборной Японии Синдзи Окадзаки и Кейсуке Хонда отпраздновали гол в ворота Сенегала (2:2) воинским приветствием, приложив руку к голове.

На 78-й минуте вышедший на замену Хонда сравнял счет, забив второй гол в ворота Сенегала, и отпраздновал его вместе с Окадзаки. Оба игрока отдали честь, приложив руку к голове. Напомним, похожим жестом праздновали голы главный тренер сборной России Станислав Черчесов и нападающий команды Артем Дзюба.