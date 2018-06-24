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Японский ответ Черчесову и Дзюбе от Хонды и Окадзаки

Игроки сборной Японии Синдзи Окадзаки (слева) и Кейсуке Хонда празднуют гол ворота Сенегала (2:2). Фото AFP
Игроки сборной Японии Синдзи Окадзаки (слева) и Кейсуке Хонда празднуют гол ворота Сенегала (2:2). Фото AFP

Полузащитники сборной Японии Синдзи Окадзаки и Кейсуке Хонда отпраздновали гол в ворота Сенегала (2:2) воинским приветствием, приложив руку к голове.

На 78-й минуте вышедший на замену Хонда сравнял счет, забив второй гол в ворота Сенегала, и отпраздновал его вместе с Окадзаки. Оба игрока отдали честь, приложив руку к голове. Напомним, похожим жестом праздновали голы главный тренер сборной России Станислав Черчесов и нападающий команды Артем Дзюба.

 

 

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