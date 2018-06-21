Японская принцесса посетила тренировку национальной сборной в Казани

Японская принцесса Хисако Такамадо побывала на тренировке команды своей страны в Казани, сообщает ТАСС.

По данным издания, принцесса прилетела в Казань в среду и перед посещением тренировки побывала в Национальном музее Республики Татарстан, а также в Казанском Кремле.

Напомним, ранее августейшая гостья посетила Саранск, где посмотрела матч чемпионата мира между Японией и Колумбией (2:1), а также посетила краеведческий музей города.

Принцесса Хисако Такамадо – почетный председатель японской ассоциации футбола, она посещала все розыгрыши чемпионата мира, начиная с 1998 года.

Визит принцессы в Россию – первый для представителей японской императорской фамилии с 1916 года.

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