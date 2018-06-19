Япония стала первой командой из Азии, обыгравшей южноамериканскую сборную на чемпионатах мира

Победа сборной Японии над Колумбией (2:1) в матче группового турнира ЧМ-2018 вошла в историю азиатского футбола. Япония стала первой азиатской сборной, которая обыграла южноамериканскую команду на чемпионате мира.

Всего между представителями этих конфедераций было 18 матчей, три из них закончились вничью, в 14 случаях побеждали южноамериканцы.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ