Япония – Сенегал: прямая трансляция (видео)

В воскресенье, 24 июня, начнется второй тур чемпионата в группе H. Стартует он матчем между Японией и Сенегалом. Одна из этих двух команд может обеспечить себе место в плей-офф турнира, если выиграет. И японцы, и сенегальцы, напомним, в первом туре добились побед над Колумбией и Польшей соответственно. Встреча азиатов и африканцев пройдет на "Екатеринбург Арене" и начнется в 18.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Япония – Сенегал. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Япония – Сенегал.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!