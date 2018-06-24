Япония - Сенегал: объявлены составы команд, Хонда и Конате - в запасе

Стали известны составы Японии и Сенегала на матч группового турнира чемпионата мира-2018. Бывший хавбек ЦСКА японец Кейсуке Хонда начнет встречу на скамейке запасных, как и бывший нападающий "Краснодара" сенегалец Мусса Конате.

Япония: Кавасима - Сакаи, Йосида, Седзи, Нагатомо - Хасебе, Сибасаки - Харагути, Кагава, Инуи - Осако. Запасные: Хигасигути, Накамура, Уэда, Эндо, Макино, Сакаи, Хонда, Усами, Ямагути, Осима, Окадзаки, Муто.

Сенегал: Н`Диай - Сабали, Кулибали, Сане, Ваге - Н`Диай, Н`Диай, Гей - Сарр, Ньянг, Мане. Запасные: Диалло, Гомис, Мбенг, Мбодж, Гассама, Куяте, Ндой, Со, Диуф, Конате, Сако, Бальде.

Япония – Сенегал: чемпионат мира по футболу, 24 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)