Япония - Сенегал: Хасебе догнал Блохина по матчам в сборной

Полузащитник сборной Японии Макото Хасебе вышел на поле в стартовом составе матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Сенегала. Для него игра стала 112-й. По этому показателю в мире он обошел, в частности, украинца Андрея Шевченко и догнал итальянца Дино Дзоффа и советского футболиста Олега Блохина.

Для Юто Нагатомо встреча стала 107-й, он обошел англичанина Бобби Чарльтона и догнал бразильца Дани Алвеса.

Рекордсмен сборной Японии по матчам за сборную - Ясухито Эндо (152 матча).

Трансляция матча Япония - Сенегал