Япония с Хондой перед ЧМ-2018 проиграла Гане

Сборная Японии дома в преддверии чемпионата мира-2018 проиграла Гане (0:2). Участники мирового первенства пропустили по голу в каждом из таймов, их авторами стали Томас Партей и реализовавший пенальти Эммануэл Боатенг.

Отметим, что в составе японцев в стартовом составе на поле появился бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда. Хавбек, в настоящее время выступающий за "Пачуку", провел на поле 59 минут, после чего был заменен на Синдзи Окадзаки из "Лестера".

Сборная Японии в 2018 году не одержала ни одной победы. Ранее она сыграла вничью с Мали (1:1), а также потерпела поражение от Украины (1:2).

Товарищеский матч

Япония – Гана – 0:2 (0:1)

Голы: Партей, 9 (0:1). Боатенг, 51 – с пенальти (0:2).

Япония: Кавасима, Нагатомо, Макино, Йосида, Хасебе (Идэгути, 76), Усами (Сакаи, 46), Ямагути (Сибасаки, 60), Осима, Хонда (Окадзаки, 59), Осако, Харагути (Кагава, 46).

Предупреждение: Осима, 82.

Судья: Бит (Австралия).

30 мая. Иокогама. Стадион International Stadium Yokohama (Nissan Stadium).