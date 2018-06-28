Япония - Польша: прогноз букмекеров

В четверг, 28 июня, в Волгограде пройдет матч заключительного тура группового турнира чемпионата мира по футболу-2018. Сборные Японии и Польши сыграют на стадионе "Волгоград Арена". Начало встречи – 17.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на победу Японии с коэффициентом 2,64, на ничью – 3,18, а успех Польши – 2,93.

Знаешь, кто победит? Коэффициенты Winline – здесь.

Япония – Польша: чемпионат мира по футболу, 28 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь