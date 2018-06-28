16:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Япония - Польша: Хонда и Рыбус остались в запасе


Стали известны стартовые составы команд в матче ЧМ-2018 Япония - Польша.

Япония: Кавасима, Х. Сакаи, Макино, Г. Сакаи, Нагатомо, Йосида, Сибасаки, Ямагути, Усами, Муто, Окадзаки.

Польша: Фабьяньски, Енджейчик, Беднарек, Глик, Гуральски, Крыховяк, Грощицки, Зелиньски, Кужава, Берешиньски, Левандовски.

Матч пройдет в Волгограде и начнется  в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Япония - Польша

 

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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