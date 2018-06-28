Япония - Польша: Хонда и Рыбус остались в запасе

Стали известны стартовые составы команд в матче ЧМ-2018 Япония - Польша.

Япония: Кавасима, Х. Сакаи, Макино, Г. Сакаи, Нагатомо, Йосида, Сибасаки, Ямагути, Усами, Муто, Окадзаки.

Польша: Фабьяньски, Енджейчик, Беднарек, Глик, Гуральски, Крыховяк, Грощицки, Зелиньски, Кужава, Берешиньски, Левандовски.

Матч пройдет в Волгограде и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира-2018