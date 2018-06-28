Япония - Польша - 0:1. Поляки на прощание хлопнули дверью

Сборная Польши переиграла Японию (1:0) в матче чемпионата мира и завершила выступление на турнире.

Единственный гол на 59-й минуте встречи забил защитник Ян Беднарек, замкнув навесную передачу со штрафного.

Поляки заняли последнее место в группе, набрав всего три очка.

Чемпионат мира-2018

Группа Н

Япония - Польша - 0:1 (0:0)

Гол: Беднарек, 59.

Япония: Кавасима, Х.Сакаи, Макино, Йосида, Нагатомо, Г.Сакаи, Сибасаки, Ямагути, Окадзаки (Осако, 47), Усами (Инуи, 65), Муто (Хасебе, 82).

Польша: Фабяньски, Беднарек, Глик, Берешиньски, Кужава (Пешко, 79), Гуральски, Крыховяк, Енджейчик, Грощицки, Зелиньски (Теодорчик, 79), Левандовски.

Предупреждение: Макино, 66.

Судьи: СИКАЗВЕ (Замбия). Сивела (ЮАР), Душ Сантуш (Ангола).

ВАР: Орсато (Италия). Варгас (Боливия), Астроса (Чили), Валери (Италия).

28 июня. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 42189 зрителей.

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