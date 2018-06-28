Япония перекатывала мяч 260 секунд, выполнив 80 пасов. Польша не возражала

Абсурдная концовка получилась у матча чемпионата мира между Японией и Польшей в группе H. На табло горел счет 1:0 в пользу европейцев, тогда как в параллельной встрече Колумбия выигрывала у Сенегала с таким же счетом. Расклады на последних минутах были таковы:

– Колумбия с шестью очками выходила в 1/8 финала с первого места;

– Япония и Сенегал имели равное количество очков, идентичную разницу мячей 4:4, плюс за спиной у соперников была очная ничья 2:2 в личной встрече. Поэтому места в таблице определялись по коэффициенту fair-play. Японцы оказались выше, поскольку у них набралось четыре желтые карточки, тогда как у африканской сборной – шесть. Один пропущенный гол выбивал бы азиатов с турнира;

– Польша досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф, а победный счет 1:0 в заключительном туре ее полностью устраивал;

– Сенегал оказался единственной командой, которая имела мотивацию.

И вот к чему это привело.

До сборной Японии ближе к концовке донесли счет параллельной встречи. Они поняли, что находятся выше в таблице, и попросту принялись доигрывать матч. Камера выхватила лицо главного тренера, который попросил футболистов подержать мяч.

Последнее владение мячом Польши закончилось передачей в аут, когда на табло горели 88:33. С этой секунды и вплоть до 92:54 (арбитр добавил три минуты) мячом владели только японцы. Они перекатывали его на своей половине поля или чуть дальше центральной линии, не пытаясь продвинуться к чужой штрафной. Польша не возражала и даже не пробовала вступить в отбор.

За 260 секунд сборная Японии выполнила 80 передач. На 92:34 Грощицки решил сесть недалеко от центрального круга, затем встал, но японцы все равно с удовольствием выбили мяч за боковую линию. А потом судья издал свисток об окончании матча.

Япония вышла в 1/8 финала по принципу fair-play. (Михаил ГОНЧАРОВ)​

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Чемпионат мира-2018. Пары 1/8 финала