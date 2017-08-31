Япония обыграла Австралию и отобралась на чемпионат мира-2018 в России

Сборная Японии нанесла поражение Австралии (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. По голу забили Такума Асано и Йосуке Идегучи. Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда остался в запасе японцев. Новичок "Халл Сити" Джексон Ирвин провел на поле все 90 минут у австралийцев.

Эта победа позволила Японии отобраться в финальную стадию ЧМ. Она стала четвертой командой, гарантировавшей себе поездку в Россию. Австралия пока занимает третье место в группе B с 16 очками – столько же за тур до финиша отбора в активе Саудовской Аравии.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Азия

Группа B

Япония – Австралия – 2:0 (1:0)