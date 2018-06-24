Япония и Сенегал сыграли вничью в матче ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Сборные Японии и Сенегала сыграли вничью со счетом 2:2 в матче ЧМ-2018 в Екатеринбурге. Сенегальцы дважды выходили вперед (Садио Мане и Мусса Ваге), но японцы оба раза смогли отыграться (Такаси Инуи и Кейсуке Хонда). Сенегал и Япония лидируют в группе H – у обеих сборных по 4 очка.

Чемпионат мира-2018

Группа Н

Япония – Сенегал – 2:2 (1:1)

Голы: Мане, 11 (0:1). Инуи, 34 (1:1). Ваге, 71 (1:2). Хонда, 78 (2:2).

Япония: Кавасима, Х.Сакаи, Йосида, Седзи, Нагатомо, Харагути (Окадзаки, 75), Хасебе, Сибасаки, Кагава (Хонда, 72), Инуи (Усами, 87), Осако.

Сенегал: К.Н`Диай, Сабали, Кулибали, Сане, Ваге, Б.Н`Диай (Ндой, 81), А.Н`Диай (Куяте, 65), Гей, Сарр, Ньянг (Диуф, 86), Мане.

Предупреждения: Ньянг, 59. Инуи, 68. Сабали, 90. Ндой, 90+1. Хасебе, 90+4.

Судьи: РОККИ, Ди Либераторе, Тонолини (все Италия).

ВАР: Иррати (Италия). Лопеш Мартинш (Португалия), Майдана (Аргентина), Валери (Италия).

24 июня. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 32572 зрителя.

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