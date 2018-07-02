23:48 2 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Японцы снова убрали за собой мусор


Японские болельщики вновь убрали за собой мусор после окончания матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бельгии и Японии. Встреча завершилась поражением японской команды со счетом 2:3. 

Каким бы обидным ни было сегодняшнее поражение, они все равно убирают за собой мусор после игры. Вы просто супер, болельщики сборной Японии! - сообщается в официальном Твиттере чемпионата мира-2018.

Ранее японские болельщики демонстировали подобное поведение после матчей группового этапа мирового первенства с Колумбией, Сенегалом и Польшей.

Бельгия - Япония

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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