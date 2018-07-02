Японцы снова убрали за собой мусор

Японские болельщики вновь убрали за собой мусор после окончания матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бельгии и Японии. Встреча завершилась поражением японской команды со счетом 2:3.

- Каким бы обидным ни было сегодняшнее поражение, они все равно убирают за собой мусор после игры. Вы просто супер, болельщики сборной Японии! - сообщается в официальном Твиттере чемпионата мира-2018.