Японцы снова убрали за собой мусор

Японские болельщики вновь убрали за собой мусор после окончания матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бельгии и Японии. Встреча завершилась поражением японской команды со счетом 2:3.
- Каким бы обидным ни было сегодняшнее поражение, они все равно убирают за собой мусор после игры. Вы просто супер, болельщики сборной Японии! - сообщается в официальном Твиттере чемпионата мира-2018.
Каким бы обидным ни было сегодняшнее поражение, они все равно убирают за собой мусор после игры😯👏– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 2 июля 2018 г.
Вы просто супер, болельщики сборной Японии #JPN! pic.twitter.com/vFuxNGuce3
Ранее японские болельщики демонстировали подобное поведение после матчей группового этапа мирового первенства с Колумбией, Сенегалом и Польшей.
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- сборная Сенегала