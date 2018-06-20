Японцы принесли мешки для мусора на игру с Колумбией и убрали за собой

Болельщики сборной Японии не сразу покинули трибуны стадиона "Мордовия Арена" в Саранске после первого матча группового этапа чемпионата мира против Колумбии (2:1).

Прежде чем пойти отмечать успех, азиаты прибрали мусор после себя.

Болельщики сборной Японии принесли на стадион огромные пакеты для мусора и убирали за собой после матча. Лучшие 🇯🇵❤ #ЧМ2018 pic.twitter.com/Vwo6rPf6MQ – Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 20 июня 2018 г.

Напомним, что болельщики Сенегала также убрали за собой на московском стадионе "Спартак" после матча с поляками (2:1).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь