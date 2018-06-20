12:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Японцы принесли мешки для мусора на игру с Колумбией и убрали за собой


Болельщики сборной Японии не сразу покинули трибуны стадиона "Мордовия Арена" в Саранске после первого матча группового этапа чемпионата мира против Колумбии (2:1).

Прежде чем пойти отмечать успех, азиаты прибрали мусор после себя. 

 

Напомним, что болельщики Сенегала также убрали за собой на московском стадионе "Спартак" после матча с поляками (2:1).

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