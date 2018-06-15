Японца ограбили в Москве. Ему не смогли помочь из-за незнания японского

Японский болельщик был ограблен в Москве, сообщает телеграм-канал "ОПЕР Слил". Иностранец обратился в полицию, где заявил, что на платформе станции метро "Улица 1905 года" он обнаружил отсутствие денег и документов.

Полицейским не удалось выяснить детали происшествия из-за отсутствия переводчика.

Напомним, в апреле МВД сообщало о создании туристической полиции на время чемпионата мира-2018. В ее состав должны были войти сотрудники полиции, знающие иностранные языки.

Вчера стартовал чемпионат мира матчем между Россией и Саудовской Аравией (5:0). Турнир продлится до 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России.

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