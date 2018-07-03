Янукович присутствовал на матче Россия - Испания

Экс-президент Украины Виктор Янукович, был замечен в правительственной вип-ложе на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией, информирует "Коммерсант".

В правительственной ложе на матче в тот день собрались премьер-министр Дмитрий Медведев, справа от него сидел президент ФИФА Джанни Инфантино, слева - жена председателя правительства Светлана Медведева, рядом с Инфантино король Испании Филипп VI, потом - помощник президента России Игорь Левитин.

Были также несколько губернаторов, лидеры партий ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России", "Единой России", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава протокола президента Владислав Китаев и помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков.

"Даже господин Янукович был. Взял да вышел в люди из изгнания - да так после матча, слава Богу, и канул туда, откуда пришел, то есть туда же, в изгнание", - отметил политический обозреватель Андрей Колесников.