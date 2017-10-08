Янссен считает, что Голландия может победить Швецию с разностью в 7 голов

Нападающий сборной Голландии Винсент Янссен выразил мнение, что его команда способна обыграть Швецию с разностью в 7 голов в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2018. Только победа с преимуществом в 7 мячей или больше выведет голландцев в стыковые матчи за право участия в финальной стадии турнира.

- Если мы выиграем с крупным счетом, то сохраним шансы попасть на ЧМ-2018, - цитирует Voetbalzone Янссена. - Швеция смогла выиграть 8:0, значит и мы можем.

Напомним, что накануне шведы существенно улучшили разность забитых и пропущенных мячей, разгромив Люксембург 8:0.