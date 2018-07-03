Янник Феррейра-Карраско: "Никогда не теряйте веру"

Полузащитник сборной Бельгии Янник Феррейра-Карраско после победы над Японией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 (3:2) отметил, что не нужно терять веру. Бельгийцы проигрывали по ходу встречи 0:2, но до финального свистка смогли не только отыграться, но и на последних минутах вырвать победу.

"3:2. Никогда не теряйте веру. Больше, чем когда-либо покажем максимум в матче против Бразилии!" - написал Феррейра-Карраско в Твиттере.

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