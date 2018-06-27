Янне Андерссон: "Злорадства от вылета Германии нет"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон сказал, что не испытывает злорадства в связи с вылетом Германии с чемпионата мира-2018. Немцы в заключительном туре уступили Корее (0:2) и не смогли защитить чемпионский титул-2014. Во время матча Германия - Швеция (2:1) во время победного гола менеджер Немецкого футбольного союза Георг Бехлау и пресс-секретарь команды Ульрих Фойгт слишком бурно выражали свои эмоции, что вызвало перепалку с тренерской скамейкой шведов. ФИФА оштрафовала обоих и объявила выговоры.

- Нет у меня чувства злорадства, - цитирует "Р-Спорт" Андерссона. - Мы о таком не думаем. Это как раз то, о чем я тогда и говорил, как вы помните. Матч заканчивается и чем бы он ни закончился, нужно с уважением относиться к своему сопернику.

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