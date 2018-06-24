Янне Андерссон: "По окончании матча немецкие игроки поступили некрасиво"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что ему не понравилось поведение немецких футболистов и членов тренерского штаба в концовке матча второго тура чемпионата мира. Немцы добились победы со счетом 2:1, забив победный гол в добавленное время.

- Просто некоторые немецкие игроки праздновали и бегали в нашем направлении. Они как бы набегали на нас, - цитирует "Р-Спорт" Андерссона. - Это было некрасиво. Многие из нашей команды не были в восторге от поведения немцев. После свистка люди обычно пожимают друг другу руки, а не нападают друг на друга. Мне такое очень не нравится.

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