Янне Андерссон: "Не думаю, что первый домашний матч станет для Швеции преимуществом над Италией"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отметил, что пока не успел осознать, что его команде досталась Италия в качестве соперника на стыковые матчи чемпионата мира-2018. Он также призвал болельщиков заполнить стадион и поддержать национальную команду.
– Пока еще не успел подумать о том, что нам досталась Италия в качестве соперника. Мы начнем готовиться, у нас еще достаточно времени, – сказал в интервью FIFA TV Андерссон. – Не думаю, что то, что первый матч проведем дома, станет для нас преимуществом. Но по-настоящему оценим это, когда игры закончатся.
Наши болельщики на протяжении всего отборочного турнира нас поддерживали. Поэтому надеюсь, что и в этот раз они вернутся, заполнят стадион и поддержат нас.
Первый матч команды проведут в Швеции, игра состоится с 9 по 11 ноября, ответная – с 12 по 14 ноября.
kaduly
У шведов нет шансов
15:59