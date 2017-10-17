Янне Андерссон: "Не думаю, что первый домашний матч станет для Швеции преимуществом над Италией"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отметил, что пока не успел осознать, что его команде досталась Италия в качестве соперника на стыковые матчи чемпионата мира-2018. Он также призвал болельщиков заполнить стадион и поддержать национальную команду.

– Пока еще не успел подумать о том, что нам досталась Италия в качестве соперника. Мы начнем готовиться, у нас еще достаточно времени, – сказал в интервью FIFA TV Андерссон. – Не думаю, что то, что первый матч проведем дома, станет для нас преимуществом. Но по-настоящему оценим это, когда игры закончатся.

Наши болельщики на протяжении всего отборочного турнира нас поддерживали. Поэтому надеюсь, что и в этот раз они вернутся, заполнят стадион и поддержат нас.

Первый матч команды проведут в Швеции, игра состоится с 9 по 11 ноября, ответная – с 12 по 14 ноября.

Жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2018. Как это было