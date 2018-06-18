Янне Андерссон: "Напугало то, что первый тайм с Кореей закончился со счетом 0:0"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон признался, что чувствовал дискомфорт из-за нулевой ничьей, которая была зафиксирована после первого тайма матча чемпионата мира с Кореей. В итоге матч закончился победой шведов, единственный гол после перерыва забил Андреас Гранквист, реализовав пенальти.

Вчера соперники шведов и корейцев по группе F Германия и Мексика провели свой очной матч, который закончился победой "ацтеков" (0:1).

- Мексика сыграла хорошо с Германией, пока мы о ней не думаем, сейчас все мысли о следующем матче, - приводит "Р-Спорт" слова Андерссона. - Сегодня в первые 10 минут соперник действовал хорошо, но потом мы вошли в свою игру и играли уверенно. Меня несколько напугало то, что первый тайм закончился со счетом 0:0. И вы знаете, это всегда дискомфортно, когда ты не можешь забить до перерыва, хотя есть возможности.

Следующие матчи шведы проведут против Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).

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