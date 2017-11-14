Янне Андерссон: "Ибрагимович прекратил играть за Швецию полтора года назад, а мы все еще говорим о нем"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после выхода на чемпионат мира-2018 отказался говорить о возвращении в команду нападающего Златана Ибрагимовича. Форвард завершил международную карьеру после Евро-2016, но в последнее время появились слухи, что он может вернуться в сборную.

- Это невероятно! Этот игрок прекратил играть за сборную Швеции полтора года назад, а мы все еще говорим о нем, – цитирует Football Italia Андерссона. - Считаю, что мне нужно поговорить о великих игроках, которые в этой команде сейчас. Сегодня у нас много героев.

Когда Ибрагимович был с нами, мы играли в другом стиле. Учитывая, что он решил завершить международную карьеру, нам пришлось найти другой стиль.

Напомним, вчера Швеция сыграла вничью с Италией и получила путевку на чемпионат мира-2018, так как в первом матче выиграла с минимальным счетом.

Трансляция матча Италия - Швеция