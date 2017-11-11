Янне Андерссон: "Хочу подчеркнуть: Швеция только на полпути к чемпионату мира"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после первого стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии (1:0) отметил, что команда провела тяжелый поединок. По его словам, в ответной встрече шведы должны продемонстрировать такой же настрой и характер.

- Мы только на полпути. Я хочу подчеркнуть это, - приводит Football Italia слова Андрессона. - Команда проявила мужество, как и в течение всего отбора. Это был очень тяжелый матч. Мы выиграли несколько силовых столкновений.

В ответной игре должны проделать такую же работу. Осталось лишь пару дней, но я пока не думал о матче в Милане. Нет необходимости сейчас снижать эйфорию от победы. Игроки должны почувствовать энтузиазм и восстановить силы.