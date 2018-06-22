Янне Андерссон: "Главное - победить Германию, а не выбить ее с ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отметил, что команде важнее одержать победу над Германией, чем выбить немцев с чемпионата мира. Матч между сборными Германии и Швеции пройдет в Сочи в субботу. В случае поражения действующие чемпионы мира немцы могут вылететь с ЧМ-2018.

- Мы хотим играть в собственную игру. Мы должны вырасти до своего оптимального уровня. В прошлом нам уже удавалось это сделать. У нас нет самоуверенности, - цитирует "РИА Новости" Андерссона. - Мы хорошо поработали и заработали себе место на этом чемпионате. Мы сделаем все возможное, чтобы победить завтра. Это вопрос достоинства. Возможно, мы выбьем Германию. Но главное для нас – выйти в плей-офф, это важнее.

Мы посмотрели последний матч немцев и другие их игры, выработали определенный план на игру. При этом мы ориентировались не только на игру Германии с Мексикой, думаю, завтрашний матч будет совсем другим. У нас есть целый комплекс возможных решений, аналитики нам дают всю необходимую информацию, и мы им доверяем.

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