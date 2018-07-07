Янне Андерссон: "Англия способна выиграть чемпионат мира"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после поражения от англичан в четвертьфинале чемпионата мира (0:2) заметил, что итог игры мог бы оказаться другим, реализуй Берг отличную возможность при счете 0:1 сразу после перерыва. Также он признал силу англичан и заявил, что они способны выиграть мировое первенство.

- Что сегодня пошло не так?

- Не уверен, что что-то шло не так. Просто мы столкнулись с очень сильным соперником и не смогли продемонстрировать свой уровень. Мы контролировали игру в первые полчаса, но затем Англия забила с углового.



Нам пришлось догонять, забивать команде, которая играла с пятью защитниками. Мы имели три замечательные возможности во второй половине, но не реализовали их. Если бы Берг забил сразу же после перерыва головой при счете 0:1 – все бы перевернулось. Однако Англия сегодня все же была лучше на поле. Я поздравляю ее с победой.

- Как считаете, Англия достаточно хороша, чтобы выиграть этот чемпионат мира?

- Думаю, да. Она сильная и организованная, не дает много возможностей сопернику. Стоит отдать должное ее тренеру и игрокам. Полагаю, британцы могут дойти до самого конца.

- Вы будете продолжать работу со сборной Швеции?

- Этот вопрос стоит обсуждать в другой раз. Никаких мыслей на счет будущего пока. Но вообще мой контракт действует еще два года.

- Какие эмоции переполняют сейчас вас, по итогам турнира?

- Мы дошли до четвертьфинала. Прекрасно показали себя. Обыграли несколько сильных соперников. Да, сегодня не получилось. Сегодня игроки разочарованы. Но не стоит забывать, что мы провели прекрасный турнир. Это я и сказал игрокам сразу после финального свистка на поле. Спасибо всем футболистам и, конечно же, нашим болельщикам. Хотя не могу сказать, что я полностью удовлетворен. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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