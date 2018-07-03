Янн Зоммер: "Рикошет не позволил мне отразить удар Форсберга"

​Вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер на пресс-конференции после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира от Швеции (0:1) отметил, что команде просто не повезло в моменте с пропущенным голом.

– В эпизоде, когда шведы забили тот единственный гол, нам просто не повезло, – сказал Зоммер. – Я отлично видел момент удара, но рикошет от нашего защитника не позволил мне отразить его – мяч слишком резко пошел в другую сторону. Справедливым ли было удаление Ланга? Это же было за минуту до конца игры и вообще ни на что не повлияло. Я не видел повтор эпизода, не могу прокомментировать детали. Но в целом – какая разница? (Егор БЫЧКОВ)

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