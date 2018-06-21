"Яндекс.Такси" начал проверку в отношении недобросовестных водителей в Нижнем Новгороде

Сервис "Яндекс.Такси" оперативно отреагировал на новость, опубликованную в "СЭ".

Вот какой ответ пришел спецкору Дмитрию ЗЕЛЕНОВУ, который сообщил о недобросовестных таксистах в Нижнем Новгороде.

– Дмитрий, здравствуйте. Спасибо, что рассказали об этой ситуации. Такое поведение водителей совершенно недопустимо и нарушает правила сервиса. Разбираемся и проверяем, стоит ли продолжать сотрудничество.

Простите, пожалуйста, что подвели вас. Это вовсе не тот сервис, что мы стремимся предоставлять.

Желаем вам только приятных поездок.

Пожалуйста, пишите, если у вас есть вопросы или нужна помощь – мы всегда рядом, рады помочь.

В городе, который сегодня принимает матч ЧМ-2018 Аргентина – Хорватия, за поездку от аэропорта до ближайшей станции метро водители просили 2 тысячи рублей. После того, как приложение сформировало заказ с фиксированной стоимостью, водитель связывался с клиентом и требовал платить наличными в 2-3 раза больше - в случае отказа заказ отменялся.

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