"Яндекс" назвал самые популярные места в период ЧМ-2018

Пользователи сервиса "Яндекс. Карты" в Москве чаще всего в период чемпионат мира-2018 искали букмекерские конторы, стадионы и спорт-бары.
Так, интерес к букмекерским конторам во время проведения турнира возрос в 5 раз, к спорт-барам - в 2 раза, к хостелам - в 1,5 раза.
Кроме этого, пользователи стали активнее искать ночные клубы, автовокзалы и автостанции.
Больше всего интерес к букмекерским конторам возрастал перед матчами сборной России. Сильнее всего пользователи хотели поставить деньги на победителя перед играми команды Станислава Черчесова с Испанией и Хорватией.
Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь
Опрос
Дополнительная информация
https://ren.tv/novosti/2018-07-13/yandeks-rasskazal-chto-chashche-vsego-iskali-polzovateli-na-kartah-vo-vremya-chm