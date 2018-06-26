Ян Коллер: "Поражение от Уругвая - серьезная пощечина для сборной России"

Бывший нападающий "Крыльев Советов" Ян Коллер отметил, что сборная России получила серьезную пощечину, проиграв Уругваю (0:3) на чемпионате мира-2018. По его словам, матч 1/8 финала против Испании будет еще сложнее.

- Это серьезная пощечина для сборной России, - приводят "Известия" слова Коллера. - Сборная Уругвая показала свои сильные стороны и добилась уверенной победы. Безусловно, на игре России серьезно сказалась удаление. Команде пришлось больше тайма играть в меньшинстве, а погодные условия еще больше осложнили задачу. Теперь России нужно сосредоточиться на 1/8 финала. Игра на вылет будет еще сложнее.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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