Ян Фертонген: "У Бельгии по-прежнему шикарная команда"

Защитник сборной Бельгии Ян Фертонген после матча 1/2 финала с Францией (0:1) отметил, что команда заслужила выход в финал. Также он добавил, что французы хорошо сыграли в обороне.

– Франция была очень хороша в обороне, это позволило им победить всего лишь за счет одного реализованного момента, – сказал Фертонген. – Думаю, у Бельгии по-прежнему шикарная команда. Нам нужно продолжать развиваться. Эта команда заслужила большего, чем полуфинал. Теперь нам остается только отдать все силы в матче за бронзовые медали. (Игорь НОВИКОВ)

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