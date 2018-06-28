Ян Беднарек: "На чемпионате мира в России мы получили хороший, но горький урок"

Защитник сборной Польши Ян Беднарек отметил, что команда расстроена вылетом с чемпионата мира по футболу в России, но должна учесть свои ошибки. Сегодня в заключительном матче группового этапа поляки одолели Японию с минимальным счетом, единственный гол забил Беднарек.

- Мы разочарованы, потому что хотели на этом турнире выйти из группы. Мы решили сыграть с японцами достойно, чтобы порадовать болельщиков. Хотели с победой уехать домой, - приводит "Р-Спорт" слова Беднарека. - Сборная Польши должна впредь радовать своих болельщиков, в будущем у нас будет команда посильнее. На чемпионате мира мы получили хороший, но горький урок.

Напомним, поляки заняли последнее место в группе, набрав всего три очка.

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