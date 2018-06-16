Яго Аспас: "Никто не собирается убивать де Хеа за одну ошибку"

Нападающий сборной Испании Яго Аспас отметил, что, несмотря на ошибку в матче чемпионата мира с Португалией (3:3), Давид де Хеа остается одним из лучших вратарей. При счете 1:1 де Хеа отбил удар португальца Криштиану Роналду в свои ворота.

- Я удивлен, что некоторые люди предлагают поменять голкипера, нам всем нужно немного успокоиться, - приводит Marca слова Аспаса. – Никто не собирается убивать его за одну ошибку. Он по-прежнему хороший голкипер и доказал это много раз, выручая нас в различных моментах.

В оставшихся двух матчах группового этапа испанцы сыграют с командами Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).