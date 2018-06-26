Яго Аспас: "Испания не до конца поймала свою игру, против России будет сложно"

Нападающий сборной Испании Яго Аспас, ставший авторои спасительного для команды гола в концовке матча чемпионата мира-2018 с Марокко (2:2), отметил силу сборной России, с которой испанцам предстоит встретиться в 1/8 финала. Игра состоится 1 июля в "Лужниках".

- Сборная России очень здорово проявила себя в первых двух матчах, - заявил Аспас. - В игре с Уругваем выступали не все лидеры, так что не стоит ориентироваться только на нее. И нас совершенно точно ждет тяжелая игра. Мы не до конца пока поймали свою игру, есть проблемы, будем их исправлять. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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