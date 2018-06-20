10:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Я тут не при делах". Рамзан Кадыров о матче Россия - Египет

Денис ЧЕРЫШЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Денис ЧЕРЫШЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку заявил, что к удачному ходу матча чемпионата мира Россия - Египет (3:1) он лично не причастен, в этом заслуга отечественных игроков.

В ответ на реплику одного из пользователей телеграма, который после 3-го гола спросил: "Рамзан Ахматович, ЧТО ты с ними сделал?", Кадыров ответил:

- Я тут не при делах, это заслуга российских футболистов, их профессионализм! И, конечно же, наша вера в их Победу!

В преддверии чемпионата мира комик Семен Слепаков представил шуточную композицию "Оле-Оле-Оле". В песне бывший капитан команды КВН "Сборная Пятигорска" высказал мнение, что сборная России удачно выступит на домашнем чемпионате мира только, если ее возглавит Кадыров.

Россия - Египет

Мы в них не верили. А они подарили нам счастье //
Первые! Симонов - о победе России //
Добил шейхов, прибил фараонов. Царь Дзюба, который смог //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
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