"Я тоже воспользуюсь случаем!" Черчесов взял автограф у Путина

Президент России Владимир Путин сегодня посетил стадион ЧМ-2018 в Калининграде.

В ходе общения с юными футболистами и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым глава государства расписался на футбольном мяче, а также дал автограф специалисту, под руководством которого национальная команда вышла в 1/4 финала домашнего турнира. ​