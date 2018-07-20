17:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Я тоже воспользуюсь случаем!" Черчесов взял автограф у Путина


Президент России Владимир Путин сегодня посетил стадион ЧМ-2018 в Калининграде.

В ходе общения с юными футболистами и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым глава государства расписался на футбольном мяче, а также дал автограф специалисту, под руководством которого национальная команда вышла в 1/4 финала домашнего турнира. ​

Сегодня Путин проведет совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018".

В ходе заседания планируется обсудить итоги проведения чемпионата мира-2018 и реализацию концепции наследия. Центральными на заседании Совета станут вопросы дальнейшего эффективного использования инфраструктуры, различные модели функционирования спортивных объектов.

 

 

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