"Я не спал 20 часов". Видео допроса таксиста, сбившего пешеходов в Москве

Таксист, сбивший пешеходов в Москве, признался, что не спал перед ДТП около 20 часов. По словам молодого человека, за руль он сел спустя 2-3 часа сна.

- За рулем я был 20 часов. Поспал перед этим 2-3 часа, - заявил таксист. - Не знаю, как это получилось. Хотел нажать тормоз, но назал газ. Не знаю, почему. Потом уже людей увидел и начал убегать.

Видео допроса можно посмотреть на сайте ГУМВД России в Москве

Напомним, среди семи пострадавших - два болельщика сборной Мексики, которые приехали в Москву поддержать свою команду во время ЧМ-2018.

ЧП в центре Москвы. Таксист въехал в пешеходов. Подробности //

Все о чемпионате мира-2018 в России