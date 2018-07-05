Wall Street Journal: Россия безупречно подготовила чемпионат мира

Американская газета Wall Street Journal опубликовала статью, посвященную чемпионату мира в России. Как отмечается в заметке, страна безупречно справляется с ролью хозяйки турнира. По данным газеты, на подготовку ЧМ-2018 было потрачено 12 миллиардов долларов.

– Этот чемпионат мира разрушил стереотипы о России для многочисленных иностранных туристов, которые увидели первоклассную инфраструктуру, безошибочное планирование и доброжелательных людей, – пишет издание. – Даже такие нововведения, как кресла-мешки в виде футбольных мячей в здании аэровокзала Ростова-на-Дону, в которых болельщики спали перед утренними рейсами, были по достоинству оценены.

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