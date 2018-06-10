Взгляд из Саудовской Аравии: "В сборной России нет игрока-звезды, а между российской и аравийской сборными нет разницы"

Аравийский журналист агентства SNTV (входит в Associated Press) Васим Ахмад в разговоре с корреспондентом "СЭ" отметил, что считает уровень сборных России и Саудовской Аравии одинаковым, а от матча открытия ждет напряженной борьбы и ничейного результата, хотя и допускает возможность минимальной победы россиян.

- Что вы думаете о сборной России и матче открытия ЧМ-2018?

- Считаю, эта игра будет отличной и очень упорной, потому что между нашими командами нет разницы, они находятся близко друг к другу в рейтинге ФИФА, занимают в нем самые нижние строчки среди всех участников турнира. У России будет преимущество благодаря поддержке болельщиков на стадионе, но если Саудовская Аравия как следует подготовится к матчу ментально, думаю, она может рассчитывать на очень хороший результат. Потому что страх и волнение точно навредят им - если аравийцы впустят их в голову, то потерпят поражение, даже если будут играть лучше.

- Какого футболиста в аравийской сборной россиянам нужно опасаться больше всего?

- Во-первых, Фахада Аль-Муваллада, который забил два потрясающих гола на финише отборочного этапа: в ворота ОАЭ и Японии, причем гол японцам вывел Саудовскую Аравию на чемпионат мира. Во-вторых, Салема Аль-Давсари и Яхью Аль-Шехри. Все трое последние полгода провели в Испании и будут представлять наибольшую опасность. Не будем забывать и про Тайсира Аль-Джасима и одного из самых опытных игроков - более 100 матчей за сборную, - капитана Усаму Хавсави.

Васим Ахмад - журналист из Саудовской Аравии. Считает, что в сборной России нет игрока-звезды, а между аравийской и российской командами нет разницы. Ждет от матча открытия упорной борьбы и ничейного результата, хотя допускает минимальную победу россиян. pic.twitter.com/F5BKM85dM8 – Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 10 июня 2018 г.

- Кого вы бы выделили в российской команде?

- В этом особенность сборной России - в ней нет игрока-звезды, которого можно было бы назвать главной ведущей силой. Порой это даже хорошо, потому что решающую роль приобретает командная игра. Так что россиянам нужно показать качественный командный футбол, чтобы одолеть аравийцев.

- Ваш прогноз?

- Думаю, будет ничья. Много матчей открытия завершаются вничью, особенно, между командами равного уровня. Но если кто-то и выиграет, то преимущество будет небольшим - 1:0 или 2:1. В чью пользу? Возможно, победа достанется России - у нее больше опыта. Но Саудовская Аравия может оказаться "темной лошадкой" - вот увидите. (Егор БЫЧКОВ)

Чемпионат мира по футболу-2018: все о сборной России