15:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Взгляд из Египта: Россия сильнее. И выиграет у команды Эктора Купера

4

Египетский журналист телеканала beIN Sports Амир Фатхи в разговоре с корреспондентом "СЭ" признался, что он считает сборную России сильнее, чем свою команду. По его мнению, россиянам по силам дойти до четвертьфинала.

Салах вчера перед вылетом провел тренировку с командой, – рассказал коллега. – Естественно, пока он готов неоптимально, но, думаю, он может подойти к первой игре с Уругваем. Вероятно, в стартовом составе не выйдет, но после перерыва появится. Второй матч против сборной России мне видится очень сложным. С хозяевами по-другому не бывает. Знаю, что результаты у вас не очень хорошие, но мне нравится ваша команда. Нравятся Смолов, Головин, а особенно – Жирков. Если честно, я думаю, что ваша команда сильнее Египта. Наш тренер Эктор Купер слишком консервативен, играет в оборонительный футбол. В атаке идет все через Салаха. А если его закрывают – становится очень сложно. Вот и Россия может его закрыть. Например, Сергей Игнашевич – сверхопытный футболист. Думаю, мы сыграем вничью с Уругваем, а России – проиграем. А Россия может дойти до четвертьфинала. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи

Опрос

Какое место сборная России займет в группе на домашнем чемпионате мира-2018?
голосовать
4
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ


СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!