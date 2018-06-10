Взгляд из Египта: Россия сильнее. И выиграет у команды Эктора Купера

Египетский журналист телеканала beIN Sports Амир Фатхи в разговоре с корреспондентом "СЭ" признался, что он считает сборную России сильнее, чем свою команду. По его мнению, россиянам по силам дойти до четвертьфинала.

– Салах вчера перед вылетом провел тренировку с командой, – рассказал коллега. – Естественно, пока он готов неоптимально, но, думаю, он может подойти к первой игре с Уругваем. Вероятно, в стартовом составе не выйдет, но после перерыва появится. Второй матч против сборной России мне видится очень сложным. С хозяевами по-другому не бывает. Знаю, что результаты у вас не очень хорошие, но мне нравится ваша команда. Нравятся Смолов, Головин, а особенно – Жирков. Если честно, я думаю, что ваша команда сильнее Египта. Наш тренер Эктор Купер слишком консервативен, играет в оборонительный футбол. В атаке идет все через Салаха. А если его закрывают – становится очень сложно. Вот и Россия может его закрыть. Например, Сергей Игнашевич – сверхопытный футболист. Думаю, мы сыграем вничью с Уругваем, а России – проиграем. А Россия может дойти до четвертьфинала. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Египетский журналист. Он считает сборную России сильной командой. Ему очень нравятся Смолов, Головин и очень-очень - Жирков. Он не верит в Купера, потому что тот слишком консервативен и оборонителен. И он считает, что с Уругваем Египет сыграет вничью, а России - проиграет. pic.twitter.com/RWfB7FnlnX – Mike Goncharov (@gribo4ki) 10 июня 2018 г.

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