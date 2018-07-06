Выпили все пиво, спели "Калинку", убрали мусор — чем запомнились россиянам иностранные болельщики

Яндекс проанализировал поисковые запросы по поводу поведения иностранных болельщиков во время ЧМ-2018.

Довольно часто пользователи сайта искали, сколько иностранцев приехало в город, почему так много или так мало, и где они обитают: ("сколько японских болельщиков приедут в Саранск", "английские болельщики почему так мало", "в каких барах болельщики Перу"). Самая распространённая тема запросов – что поют и кричат иностранцы.

При этом и запросы, характерные для болельщиков из каждой страны. Например, японцы, сенегальцы и саудовцы произвели впечатление уборкой на стадионе, колумбийцы – алкоголем в бинокле, хорваты – фотосессией в нижегородской дорожной яме. Шведы запомнились тем, что выпили все пиво в том же Нижнем Новгороде, а иранцы – тем, что не давали спать Криштиану Роналду.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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