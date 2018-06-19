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Выезд сборной России на матч с Египтом. Видео


Сборная России выехала из отеля на стадион "Санкт-Петербург", где проведет матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Россия - Египет: чемпионат мира, 19 июня 2018, анонс матча

 Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское) 

 

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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