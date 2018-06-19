Выезд сборной России на матч с Египтом. Видео

Сборная России выехала из отеля на стадион "Санкт-Петербург", где проведет матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.
Поехали! pic.twitter.com/zjtPtnEIm1– Сборная России (@TeamRussia) 19 июня 2018 г.
Выезжаем на матч! #rus #ВместеМыКоманда #ЧМ2018 pic.twitter.com/dKGQ56ZNGL– Сборная России (@TeamRussia) 19 июня 2018 г.
Россия - Египет: чемпионат мира, 19 июня 2018, анонс матча
Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)
результаты опроса
34423 чел.