14:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Выезд сборной России на матч 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией. Видео


Официальный Твиттер сборной России опубликовал видео того, как команда садится в автобус перед выездом на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 со сборной Испании.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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