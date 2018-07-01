Выезд сборной России на матч 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией. Видео

Официальный Твиттер сборной России опубликовал видео того, как команда садится в автобус перед выездом на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 со сборной Испании.
Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Выезжаем на игру с Испанией! #ESPRUS #ЧМ2018 #вместемыкоманда pic.twitter.com/jAeaXjmGxi– Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/