Выезд сборной России на матч 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией. Видео

Официальный Твиттер сборной России опубликовал видео того, как команда садится в автобус перед выездом на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 со сборной Испании.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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