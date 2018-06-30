Выдра, угадавшая исходы всех матчей России, сделала прогноз на игру против Испании

Сочинская выдра по кличке Гарри, знаменитая предсказаниями об исходе матчей на чемпионате мира-2018, предсказала результат игры 1/8 финала турнира между сборными Испании и России.

Накануне встречи в бассейн к Гарри бросили два мяча с изображением флагов стран-соперников. Результат оказался неутешительным: выдра вытащила на сушу первым мяч, обозначающий Испанию.



Ранее оракул спрогнозировал победу команды Станислава Черчесова во встречах против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а также предрекла поражение во встрече против Уругвая (0:3).



Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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