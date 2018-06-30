14:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Выдра, угадавшая исходы всех матчей России, сделала прогноз на игру против Испании

Артем ДЗЮБА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Сочинская выдра по кличке Гарри, знаменитая предсказаниями об исходе матчей на чемпионате мира-2018, предсказала результат игры 1/8 финала турнира между сборными Испании и России.

Накануне встречи в бассейн к Гарри бросили два мяча с изображением флагов стран-соперников. Результат оказался неутешительным: выдра вытащила на сушу первым мяч, обозначающий Испанию. 

Ранее оракул спрогнозировал победу команды Станислава Черчесова во встречах против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а также предрекла поражение во встрече против Уругвая (0:3).

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

 

Опрос

Россия vs Испания в 1/8 финала ЧМ-2018: вы верите в нашу сборную?
голосовать

Дополнительная информация

https://riafan.ru/1072615-znamenitaya-vydra-iz-sochi-predskazala-rezultat-matcha-ispaniya-rossiya-na-chm-2018

К комментариям
2
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ