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Выдра предсказала победу России над Египтом на ЧМ-2018


Выдра Гарри, проживающая в сочинском аквариуме, прогнозирует победу сборной России над Египтом в предстоящем матче групповой стадии чемпионата мира-2018.

- Гарри настроен очень патриотично, - цитирует РИА Новости заместителя директора ООО "Сочинский аквариум" Жанну Зазину. - Второй раз подряд он предсказывает победу сборной России, в этот раз – в матче против команды Египта. Гарри выбрал мячик с триколором нашей страны.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Сборная России выступает в группе А, ей предстоит встретиться с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)  

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180617/1138154941.html

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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