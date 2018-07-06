Выдра, не ошибавшаяся в прогнозах до матча Испания - Россия, сделала прогноз на игру с Хорватией

Сочинская выдра по кличке Гарри, знаменитая предсказаниями об исходе матчей на чемпионате мира-2018, предсказала результат встречи 1/4 финала турнира между сборными России и Хорватии.
По уже привычной традиции, в бассейн к Гарри бросили два мяча с изображением флагов стран-соперников. Выдра вытащила на сушу первым мяч, обозначающий Хорватию.
Оракул делал прогнозы на все четыре матча России на ЧМ-2018. Выдра угадала исходы всех игр команды Станислава Черчесова на групповом этапе и ошиблась, когда опрометчиво поставила на победу Испании в 1/8 финала.
Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)
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https://rg.ru/2018/07/05/reg-ufo/v-sochi-vydra-predskazala-rezultat-matcha-rossiia-horvatiia.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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